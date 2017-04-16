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16 апреля 2017
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16:02  16 апреля 2017 0

Адвокаты обжаловали уголовное дело Михаила Юревича

Юревич. Челябинск, юревич михаил, феклин иван
В Ленинский районный суд Екатеринбурга подана жалоба по делу Михаила ЮревичаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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В Ленинский районный суд Екатеринбурга отправлено заявление адвоката Рустама Кутуева. Он просит признать незаконным возбуждение уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Ходатайство частично совпадает с жалобой, ранее поданной на имя руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, в которой защита бывшего главы Южного Урала требует привлечь к ответственности следователя четвертого следственного управления в Екатеринбурге, возбудившего уголовное дело.

В ходатайстве адвокат Рустам Кутуев напоминает, что ранее расследовалось уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, а также еще нескольких фигурантов. По этому делу был вынесен приговор. В ходе расследования, утверждает защитник, вины Юревича, на тот момент губернатора, установлено не было — у следствия не имелось достаточных доказательств. «Уголовно- процессуальное законодательство не допускает возбуждения нескольких уголовных дел по одному и тому же событию, которое, по мнению органов предварительного следствия, квалифицируется как противоправное. Обратное бы противоречило конституционным и международным общепризнанным принципам права», — пишет адвокат.

В жалобе на имя Бастрыкина, подготовленной адвокатом Игорем Труновым, подробно описаны материалы дела. В них фигурируют Виталий Тесленко, бывший замглавврача санатория «Кисегач» Иван Сорокун, предприниматель Александр Москалюк и немецкий бизнесмен с советскими корнями Вальдемар (Владимир) Райзвих (Ройсвих). Трунов заявил, что показания, на которых строится обвинение против Юревича, лживы и не соответствуют действительности. В материалах дела более 700 страниц.

«Следователь действовал умышленно, поскольку он как профессиональный юрист, занимающий должность старшего следователя, не мог не понимать, что, отказывая в удовлетворении ходатайств, выносит заведомо незаконное решение и, злоупотребляя своими полномочиями, причиняет ущерб конституционным правам и законным интересам Ю.М.В.», — говорится в обращении на имя Бастрыкина. Главу СКР просят привлечь следователя к ответственности по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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Юревичу добавили взятку в 500 тыс. евро

Михаила Юревича, обвиняемого в получении взятки и подстрекательстве к клевете, ждали на допросе в четвертом следственном управлении СК РФ по УрФО в Екатеринбурге 10 апреля. Но он не появился, так как улетел из Израиля, где находился уже несколько месяцев, в Лондон. Эксперты оценили отъезд Юревича как начало его политической эмиграции.

Адвокаты представили следователям медицинские документы о лечении Юревича в Израиле и Великобритании, начиная с 22 ноября прошлого года и 10 апреля текущего года. «Прибыть в Россию он не может в силу состояния здоровья — страдает онкологическим заболеванием», — заявил Игорь Трунов.

В СМИ появились сообщения, что Юревич в связи с неявкой к следователю объявлен в розыск, а также будет арестован заочно. Адвокаты подтвердили информацию о том, что следователь готовит документы по заочному аресту и бывший глава региона действительно может быть объявлен в розыск по линии Интерпола.

Альбина Золотухина
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