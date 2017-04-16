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16 апреля 2017
15 апреля 2017
15:56  16 апреля 2017 0

Собчак рассказала Путину о страхах в системе российского образования

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Телеведущая намерена регулярно записывать обращения к президентуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ксения Собчак выпустила новое телеобращение к президенту России Владимиру Путину — о страхе в системе российского образования. За основу своей речи она взяла обращение профессора Веры Афанасьевой, доктора философских наук из Саратовского университета.

«Страх господствует в системе российского образования — вернее, многочисленные страхи. Страх потери работы. Страх показаться политически нелояльным. Страх быть не христианином… Страх перед студентами. Страх остаться без студентов… И в этих условиях любое правдивое высказывание воспринимается как подвиг или сумасшествие», — процитировала Собчак обращение профессора.

Доктор философских наук, по словам телеведущей, была вызвана в Следственный комитет на допрос после того, как сообщила о коррупции в родном вузе.

Собак также рассказала, что директоров московских школ, где учатся дети, ходившие на митинг 26 марта, тоже вызывали следователи для проведения бесед.

Теперь эта тема близка и для нее, отметила Собчак, недавно ставшая матерью: «Мне лично казалось важным, что мой ребенок рожден в России, а не в Америке ради паспорта, как советовало большинство моих знакомых. Мне также важно, чтобы через шесть лет он пошел не в английскую школу, а в русскую».

«Еще раз посмотрите на историю: лучший университет — это всегда рассадник несогласных. И это — прекрасно. Студенты — это всегда левый дискурс, и это нормально. Как говорил Черчилль — и фраза эта несомненно вам понравится, — кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, а у того, кто в зрелости не стал консерватором, нет мозгов», — заявила Собчак в эфире телеканала «Дождь».

Телеведущая отметила, что свои обращения к Путину она намерена записывать регулярно.

Наталья Володина
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