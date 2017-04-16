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16 апреля 2017
15 апреля 2017
16:17  16 апреля 2017 0

В Ростове матери посоветовали бить детей, чтобы они не шумели в храме

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, дети со спины, мальчик с девочкой
Жительницу Ростова выгнали из храма из-за маленьких детейФото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Ростова рассказала о том, как столкнулась с грубостью в православном храме Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, куда пришла вместе со своими маленькими детьми.

«Я многодетная мать. Младшие дети совсем маленькие (три года и полтора), и оставить их не с кем. Хотя я и учу их вести себя тихо в храме, но они еще не понимают и часто смеются, бегают. Поэтому мы обычно заходим на короткое время по будням, чтобы не мешать службе и верующим», — приводит рассказ женщины портал Privet-Rostov.

По словам прихожанки, во время очередного посещения храма, накануне Пасхи, ее младший ребенок начал разговаривать, за что ей досталось от незнакомой женщины. Незнакомка грубо посоветовала женщине «воспитывать детей», вернее — бить.

«Я сразу не поняла ее и переспросила несколько раз, чтобы услышали и вмешались ее коллеги, и она каждый раз повторяла «бить, ты же не глухая», — говорит ростовчанка.

В результате женщине с детьми пришлось покинуть церковь, однако, по ее словам, она еще долго слышала вслед грубости. Сейчас обиженная прихожанка просит «навести порядок» в храме.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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