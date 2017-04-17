09:10 17 апреля 2017 0

Каслинский район стал для Бориса Дубровского "горячей точкой" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Каслинского района в понедельник, 17 апреля, соберется на первое заседание. В составе комиссии шесть человек, из которых трое были делегированы губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Члены комиссии должны выбрать председателя, рассмотреть документы претендентов в главы и принять решение о допуске кандидатов к конкурсу.

Председателем комиссии предположительно станет заместитель руководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин. Областную власть также представляют депутат ЗСО Павел Киселев и заместитель начальника управления внутренней политики региона Алексей Титаев. От районного собрания в комиссию вошли спикер Лариса Лобашова, депутаты Алексей Цепенников и Владимир Чабриков. Итоговое заседание комиссии состоится 27 апреля, главу выберутся 2 мая на сессии.

Документы на выборы подали мэр Вишневогорска Яков Гусев, вице-мэр Каслей Дмитрий Дерябин, директор МУП «Каслинский хлебозавод» Аркадий Несвит, заместитель директора МУП «Водоканал» Валерий Ласьков, временно неработающая, ранее замминистра культуры региона Ольга Ремезова, председатель ПК «Кооператор», депутат райсообрания Игорь Колышев и директор местной спортшколы Юрий Ремезов.

Ранее на заседании местного политсовета «Единой России» было принято решение поддержать на выборах Валерия Ласькова, но в областном политсовете пока не определились. Каслинские единороссы высказали поддержку Ласькову еще до того, как закончился прием документов от кандидатов. Поэтому решение городского политсовета в Челябинске сочли преждевременным.

Место главы Каслинского района стало вакантным после отставки действующего главы Александра Грачева. В отношении Грачева было возбуждено два уголовных дела по факту превышения полномочий. При этом следователи не смогли уличить главу в личной корысти и поставили ему в вину «ложно понятые представления об интересах службы, связанные со стремлением улучшить показатели результативности собственной служебной деятельности по привлечению денежных средств в бюджет Каслинского района». В районе многие считают уголовное преследование экс-главы «заказным». И.о. главы района стал Валерий Горобец.

Если Грачев ушел сам, не дожидаясь итогов расследования, то мэр Каслей Юрий Скулыбердин уволился по требованию областных властей. К градоначальнику возникли претензии из-за нарушений, связанных со строительством фильтровальной станции. Скулыбердин не спешил подавать заявление об отставке и сделал это только перед приездом в район губернатора Бориса Дубровского. Горсовет поначалу не хотел отпускать мэра, и Скулыбердина уволили только со второй попытки.