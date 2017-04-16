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16 апреля 2017
15 апреля 2017
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17:06  16 апреля 2017 0

Новая «Мисс Россия» говорит по-китайски, любит блинчики и хочет стать журналистом

Полину Попову теперь украшает корона стоимостью миллион долларовФото: Instagram/Полина Попова

Обладательница титула «Мисс Россия-2017» Полина Попова из Екатеринбурга знает китайский язык, увлекается теннисом, играет на пианино, любит путешествовать и традиционную русскую кухню. Об этом рассказывают подруги победительницы конкурса красоты.

Полина занимается модельным бизнесом с 15 лет, работает и в России, и за границей. На своей странице в Instagram девушка выкладывает фотографии из разных стран мира, где ей довелось побывать.

Несколько месяцев Полина работала по контракту в Китае, в Гуанчжоу, где изучила китайский язык и даже собиралась поступать в местный вуз. Однако впоследствии передумала и теперь собирается в МГУ, чтобы стать журналистом, отмечает «Московский комсомолец».

Сейчас девушке 21 год. Титул «Мисс Россия» принес ей не только славу, но и новые обязанности — выступать в конкурсах красоты рангом выше. Поэтому модельный бизнес, хотя бы на время, придется оставить.

За победу в конкурсе Полина получила корону из белого золота с бриллиантами и жемчугом стоимостью миллион долларов, денежный приз в 3 млн рублей и автомобиль. Тратить полученные деньги Полина пока не собирается — говорит, что хорошо зарабатывает и так.

За титул королевы красоты Полина боролась с пятьюдесятью девушками со всей России. Как отмечают организаторы конкурса, в этом году все его участницы старались продемонстрировать не только внешние данные, но и широкий кругозор и интеллект. Среди конкурсанток оказались победительница всероссийского турнира по химии, несколько китаисток, координатор благотворительного фонда и студентка факультета реставрации икон, сообщает «Газета.ру».

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Instagram/Полина Попова

Наталья Володина
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