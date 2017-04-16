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Главные новости Челябинской области
17:37  16 апреля 2017 0

Пьяный водитель катался по двору в Челябинске и бил машины ФОТО

Нетрезвый хулиган повредил 11 автомобилейАнастасия Смирнова "Подслушано в Челябинске"

Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали днем 16 апреля нетрезвого водителя, повредившего 11 автомобилей. ЧП произошло во дворах дома №36 по улице 40 лет Победы и дома №36 по улице Чичерина. Выехав на улицу 250 лет Челябинску, виновник ДТП «зацепил» еще несколько машин, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону. Все это заняло минут 15.

В 12.40 часов водитель автомашины «Хундай Солярис» бил чужие авто во дворах. Когда на улицу уже выбежали хозяева автомобилей, мужчина выехал на проезжую часть, где совершил еще несколько ДТП, после чего его задержали. Водитель 1986 года рождения, челябинец, отстранен от управления транспортным средством. Проходить медицинское освидетельствование отказался, хотя явно было пьян. Составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 («Невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«После лобового столкновения, оказавшись на газоне, водитель вышел из авто и сказал: „Парни, помогите толкнуть, я застрял!“. А на вопрос, зачем он все это сделал, ответил: „Обстоятельства“», — пишут очевидцы в группе «Подслушано в Челябинске», где выкладывают фото последствий ДТП.

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«Подслушано в Челябинске»

Альбина Золотухина
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