17:41 16 апреля 2017 0

Депутат Борис Вишневский обратился к главе СКР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще одно обращение с требованием привлечь к ответственности тех, кто угрожал журналистам «Новой газеты», направлено в Следственный комитет России. Его автор — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

«Угрозы, брань, требования замолчать и молить о прощении на коленях, звучащие в адрес журналистов от светских и духовных лиц Чеченской республики, на мой взгляд, вполне подпадают под две статьи Уголовного кодекса, — пишет Вишневский в своем блоге на „Эхе Москвы“. — А именно — п. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). И п. 2 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации, совершенное с использованием лицом своего служебного положения)».

Ранее стало известно, что главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и журналисты радиостанции получили угрозы от высшего духовенства и парламентариев Чечни после того, как вступились за коллег из «Новой газеты».

«На примере моих многочисленных обращений по жалобам избирателей мне прекрасно известно, как не любят российские правоохранительные органы подобные обращения, предпочитая отмахиваться от них при помощи циничного «когда убьют, тогда и приходите», — пишет Вишневский, подчеркивая, что в данном случае к угрозам «приходится относиться … более чем серьезно».

Конфликт между журналистами «Новой газеты» и руководством Чечни разгорелся после того, как в газете появилось расследование о притеснении геев в республике. В ответ на эту публикацию в главной мечети Грозного на собрании исламских богословов и общественных деятелей была принята резолюция о необходимости возмездия в отношении подстрекателей, то есть журналистов.

Между тем, в Союзе журналистов Чечни считают, что никаких оснований для беспокойства о судьбе сотрудников «Новой газеты» нет.

«Если муфтий Чечни сделал воззвание к возмездию и справедливости, то оно, несомненно, было акцентировано на цивилизованные рамки российского законодательства. Иначе и быть не может, как бы и кому бы того не хотелось бы», — говорится в заявлении Союз журналистов ЧР, опубликованном на сайте ЧГТРК «Грозный».