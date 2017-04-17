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Главные новости Челябинской области
08:30  17 апреля 2017 0

На Южном Урале жизнь меняется с минуса на плюс

Трамвайный парк. ЧелябГЭТ. Челябинск., погода
В Челябинск ветры несут потеплениеФото: Владимир Васин © URA.RU

Штормовые ветры силой до 23 метров в секунду ожидаются в Челябинской области в понедельник, 17 апреля. Ночные температуры опустятся до 7 градусов холода, но днем придет потепление до 11-17 градусов выше нуля, сообщает Челябгидрометеоцентр.

С утра в нескольких районах региона прогнозируется мокрый снег и гололед. В Челябинске порывы ветров, западного и юго-западного, достигнут 13 метров в секунду. Воздух прогреется до 14 градусов тепла.

Теплая погода, до 15 градусов, в Челябинске ожидается на протяжении всей недели. Только в среду, 19 апреля, ночные температуры упадут до 0 градусов, а дневные не превысят 7 градусов тепла.

Альбина Золотухина
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