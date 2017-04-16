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16 апреля 2017
15 апреля 2017
17:53  16 апреля 2017 0

Афганистан просит у России помощи в обучении военных и полицейских

Спецназ. Учения. Армия. Терроризм. Челябинск., солдат, спецназ, боец, автомат, оружие
Вопрос поддержки обсудили в МИД РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Афганистан обратился к России с просьбой о помощи в обучении, снабжении и обслуживании военнослужащих и полицейских страны.

«Мы обсуждали этот вопрос в министерстве иностранных дел России и обратились с просьбой рассмотреть возможность обеспечения сервисной поддержки в Афганистане, а также материального снабжения и подготовки кадров для афганской армии и полиции», — приводит «РТ на русском» слова директора департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммеда Ашрафа Хайдари.

Сейчас Кабул ожидает ответа Москвы на свою просьбу.

Наталья Володина
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