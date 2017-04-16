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16 апреля 2017
15 апреля 2017
18:03  16 апреля 2017 0

Сербия хочет купить у России С-300

Первая репетиция юбилейного Парада Победы в Екатеринбурге на 2-ой Новосибирской, с-300, ракетный комплекс
Глава Сербии лично разговаривал о покупке с Путиным и ЛукашенкоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сербия хочет купить у России два дивизиона зенитных ракетных систем С-300. Эта сделка сейчас обсуждается с Москвой и Минском, сообщил премьер-министр Сербии Александр Вучич.

Глава республики отметил, что лично разговаривал на тему приобретения С-300 с Путиным и Лукашенко.

Пока, по словам Вучича, конкретных договоренностей по этому вопросу нет

«Но для нас было бы важно иметь два дивизиона и один полковой командный пункт. Это стало бы для нас решением на многие годы вперед», — приводит слова Вучича «Газета.ру».

Наталья Володина
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