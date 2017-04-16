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16 апреля 2017
15 апреля 2017
18:20  16 апреля 2017 0

Андрей Разин назвал причину смерти сына

Дубровский в больнице Кыштым Челябинск, больница, реанимация, экстренный приемный покой
16-летний Александр умер от острого миокардитаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын Андрея Разина, 16-летний Александр, умер от острого миокардита — поражения сердечной мышцы (миокарда). Об этом сообщил сам продюсер «Ласкового мая», опубликовав в Instagram фотографию медицинской справки.

Из справки следует, что 4 марта подростку поставили диагноз ОРВИ и освободили от занятий в школе до 6 марта. Однако мальчику стало хуже, и 10 марта он скончался. Подростка пытались реанимировать, но безуспешно.

По словам Андрея Разина, острая респираторная вирусная инфекция, которую перенес его сын, дала осложнение на сердце. Это и стало причиной скоропостижной смерти мальчика, сообщает РИА «Новости».

Наталья Володина
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