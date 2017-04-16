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16 апреля 2017
15 апреля 2017
18:39  16 апреля 2017 0

Расходы россиян за границей сократились на треть

Турция, пальма
Туристы из России чаще всего путешествуют семьями или парамиФото: Нина Калинина © URA.RU

В 2016 году россияне потратили за рубежом 24 миллиарда долларов. Таковы данные Всемирной туристической организации ООН (UNWTO). Это в три раза меньше, чем в предыдущем году.

Как отмечает портал «Русская планета», на сокращение расходов повлиял курс рубля. Кроме того, в 2016 году туристы из России стали значительно меньше ездить за границу. Однако в 2017 году интерес к зарубежным турпоездкам снова вырос.

При этом, как отмечается, туристы из России чаще всего путешествуют семьями или парами. Предпочтения для группового отдыха — Турция, Италия и Испания.

Самыми же щедрыми туристами по итогам 2016 года оказались путешественники из Китая — они потратили за рубежом 261 миллиард долларов.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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