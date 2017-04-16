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16 апреля 2017
15 апреля 2017
18:50  16 апреля 2017 0

«Уж лучше вы к нам». В Совете Федерации отреагировали на приглашение в западную коалицию

Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц
Присоединение России к западной коалиции не будет правильным выборомФото: Антон Белицкий © URA.RU

Присоединение России к западной коалиции не будет правильным выбором. Так считают в Совете Федерации.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на предложение главы МИД Великобритании цитатой из советской комедии: «Уж лучше вы к нам».

«Не думаю, что присоединение к западной коалиции, которая лишь имитирует борьбу с „Исламским государством“ (запрещенная в России террористическая организация) будет правильным выбором», — заявил Клинцевич РИА «Новости».

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Бориса Джонсона следующим образом: «Джонсон не может найти свое политическое лицо».

Заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, которое вызвало такую реакцию среди сенаторов, касалось возможного присоединения России к западной коалиции для совместной борьбы с ИГИЛ в Сирии. По мнению Джонсона, таким образом Россия могла бы сохранить свои стратегические интересы в Сирии и установить более плодотворные отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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