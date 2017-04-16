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16 апреля 2017
15 апреля 2017
19:05  16 апреля 2017 0

Украинская писательница рассвирепела от русского слова «кулич»

Подготовка к Пасхе. Екатеринбург, кулич, пасха, православие, роспись, кондитерское производство
Лариса Ницой, известная своей русофобской позицией, заявила о «языковой шизофрении» на УкраинеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинскую детскую писательницу Ларису Ницой возмутило «засилье» русского слова «кулич», которым ее соотечественники пользуются для обозначения пасхальной выпечки.

«Раньше слово „кулич“ я нигде не слышала … Лет 8 назад я ездила в Россию в Суздальские земли, где и прозвучало: „Кулич“. О! Это же наша паска», — написала Ницой на странице в Facebook.

Писательница негодует, что в этом году в Киеве наблюдается «настоящее нашествие куличей». Более того, употребление русских слов писательница назвала «языковой шизофренией».

«В этом году как саранча: в какой супермаркет не пойдешь — «Кулич» и «Паска», — возмущается Ницой.

Кстати, писательница высказывает гневные слова не только в соцсети, но и на публике. Так, в одном из магазинов Ницой отчитала продавщицу, которая пыталась объяснить ей, чем кулич отличается от «паски». Ранее за слово «кулич» от Ницой досталось ее подруге, сообщает РИА «Новости».

Лариса Ницой известная тем, что в декабре 2016 года собиралась подать в суд на торговую сеть из-за того, что в одном из магазинов кассир разговаривала с ней на русском языке. Тогда писательница устроила скандал и швырнула в сотрудницу магазина мелочью. До этого Ницой разгневали рыбки на стенах детской больнице в Киеве — у них были русские имена. Кроме того, писательница предложила властям Киева снести памятники Ломоносову, Пушкину и Горькому в городском метро.

Лариса Ницой — украинская детская писательница-сказочница, автор книг «Зайчикове щастя», «Ярик векалка» и «Страшне Страховисько».

Наталья Володина
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