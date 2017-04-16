Югорчане вышли встречать Пасху, несмотря на дождь и ветер. ФОТО

20:56 16 апреля 2017 0

В Югре встречают Пасху Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Отпраздновать Пасху в сургутский храм Георгия Победоносца пришло так много народу, что места для всех не хватило — прихожане стояли на улице, несмотря на ветер и дождь. Но погода не смогла испортить праздник. Настроение было хорошее: люди улыбались, радовались. Верующие приводили с собой детей разного возраста, приносили даже новорожденных. Тех, кто постарше, — учили правильно креститься.