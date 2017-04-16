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16 апреля 2017
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13 апреля 2017
20:56  16 апреля 2017 0

Югорчане вышли встречать Пасху, несмотря на дождь и ветер. ФОТО

Празднование христианской Пасхи в Храме Святого великомученика Георгия Победоносца. Сургут, свечи, пасха, прихожане, храм георгия победоносца, православие, религия
В Югре встречают ПасхуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Отпраздновать Пасху в сургутский храм Георгия Победоносца пришло так много народу, что места для всех не хватило — прихожане стояли на улице, несмотря на ветер и дождь. Но погода не смогла испортить праздник. Настроение было хорошее: люди улыбались, радовались. Верующие приводили с собой детей разного возраста, приносили даже новорожденных. Тех, кто постарше, — учили правильно креститься.

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Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Александр Кулаковский
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