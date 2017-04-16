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16 апреля 2017
15 апреля 2017
20:29  16 апреля 2017 0

Умер создатель Интернета Роберт Тейлор

Евгений Куйвашев в школе №175. Екатеринбург, компьютер
Роберт Тейлор был одним из тех, кто в 1960 году запустил сеть ArpanetФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сан-Франциско на 86-м году жизни умер один из создателей Интернета Роберт Тейлор. Ученый страдал болезнью Паркинсона.

Роберт Тейлор был одним из тех, кто в 1960 году запустил сеть Arpanet — прототип современного Интернета. Также он занимался разработкой персонального компьютера и технологиями передачи данных Ethernet в исследовательском центре при компании Xerox.

В лаборатории Тейлора была создана программа обработки текстов, которая позже стала редактором Microsoft Word. Впоследствии он финансировал развитие компьютерных технологий и обучал молодых ученых. Группа его учеников позже создала первый персональный компьютер Аlto, сообщает «Русская планета».

Наталья Володина
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