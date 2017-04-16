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16 апреля 2017
15 апреля 2017
20:46  16 апреля 2017 0

«Это законное право суверенного государства». В КНДР прокомментировали запуск ракеты

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Северная Корея испытала ракету средней дальностиФото: Wikipedia

В министерстве иностранных дел КНДР объяснили, почему не уведомили мировую общественность об испытаниях баллистической ракеты.

«Это является нормальным процессом, чтобы повысить способность ядерных сдерживающих сил нашей страны, и тут ничего удивительного нет. Не всегда такие вещи публикуются в прессе», — приводит слова заместителя главы первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо «РТ на русском».

Ким Ён Хо заявил также, что принятие «мер для повышения ядерных вооружённых сил» — это законное право суверенного государства.

Запуск ракеты с территории Северной Кореи стал поводом для экстренного заседания Совета национальной безопасности Южной Кореи. В нем принял участие вице-президент США Майкл Пенс, который назвал испытания провокацией. В Белом доме США отметили, что испытания окончились неудачей — ракета взорвалась практически сразу же после старта, и заявили, что предвидели такой исход.

Наталья Володина
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