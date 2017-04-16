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16 апреля 2017
15 апреля 2017
21:08  16 апреля 2017 0

Водитель Maserati заживо сгорел в Москве

Клипарты и адресники. Сургут, медицина, скорая помощь
Водитель спорткара погиб на месте ДТПФото: Александр Кулаковский © URA.RU

ДТП с участием спорткара Maserati в Москве унесло жизнь человека: водитель сгорел в своей машине.

Дорожная авария произошла на Ростовской набережной, 5, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы. Автомобиль Maserati врезался в мачту городского освещения. От удара иномарка загорелась. Водитель не успел покинуть машину, сообщает «Интерфакс».

Пожар успели снять на видео из проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, что Maserati выгорел полностью.

Наталья Володина
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