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16 апреля 2017
15 апреля 2017
21:20  16 апреля 2017 0

Жену Асада хотят лишить британского гражданства

Клипарт, лондон, англия, великобритания, флаг, Биг Бен, big ben, england
Посты Асмы Асад в соцсетях разгневали британских парламентариевФото: depositphotos.com

Супругу президента Сирии Башара Асада Асму могут лишить гражданства Великобритании. Такое требование выдвинули британские парламентарии от партии Либеральных демократов. Причиной стало то, что Асма Асад «поддерживает политику официального Дамаска».

В ближайшее время письмо с требованием лишить Асму Асад гражданства Великобритании будет направлено в департамент, ответственный за иммиграционный контроль. Как отмечают авторы письма, правительство «должно лишить её гражданства или продемонстрировать, что её действия не наносят серьёзного ущерба жизненно важным интересам Соединённого Королевства».

Не последнюю роль в этом сыграли и посты Асмы Асад в соцсетях — в них она активно поддерживает своего супруга и обвиняет Запад в распространении ложной информации, передает «РТ на русском».

Отмечается, что, поскольку Асма обладает гражданством как Великобритании, так и Сирии, лишение её британского гражданства не будет считаться незаконным.

Асма Асад родилась в Лондоне, ее родители до сих пор живут там. У нее двойное гражданство — Сирии и Великобритании.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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