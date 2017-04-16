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Главные новости Свердловской области
21:29  16 апреля 2017 0

Обидчики УГМК наказаны. Золото Евролиги досталось «Динамо»

Баскетболистки «Динамо» в финале Евролиги обыграли турецкий «Фенербахче» со счетом 77:63Фото: сайт ФИБА

Баскетболистки «Динамо» в финале Евролиги обыграли турецкий «Фенербахче» со счетом 77:63.

Первую десятиминутку команды провели на равных, и к концу игрового отрезка «Фенербахче» был впереди всего на одно очко (17:18). Во второй четверти курское «Динамо» поймало свою игру и начало отрываться от соперника, к большому перерыву курские баскетболистки заработали преимущество в 10 очков (44:34).

Во второй половине игры турецкие баскетболистки выступали в роли догоняющих. И если в третьей четверти им удалось сократить отставание (62:55), то в заключительной десятиминутке это было уже не под силу. Наставник «Фенербахче» Фират Окул с трудом сдерживал себя и все время норовил выскочить на площадку. Баскетболистки «Динамо» же почувствовали вкус победы и не расслаблялись ни на секунду. Кроме того, у «Динамо» была небольшая, но довольно активная группа фанатов, которых поддерживал весь ДИВС.

После матча игроки «Фенербахче» получили серебряные медали из рук комиссара ФИБА Элеоноры Рангеловой и члена женской комиссии ФИБА-Европа Ирины Сумниковой. Затем исполнительный директор ФИБА-Европа Камилл Новак вручил специальный приз лучшему игроку турнира MVP «Финала четырех» Евролиги: им стала баскетболистка курского «Динамо» Энджел Маккотри, набравшая в «золотом» матче 20 очков. Медали высшей пробы вместе с Новаком вручала член совета ФИБА-Европа, президент женской комиссии ФИБА-Европа Кармен Токала. Кубок Евролиги Камилл Новак отдал капитану «Динамо» Татьяне Видмер, Она же потом, по традиции, срезала сетку с кольца.

Стоит отметить, что именно с курским «Динамо» УГМК будет играть в финале чемпионата России. Финальные матчи пройдут 23—24 апреля в Курске, а 27—28 апреля — в Екатеринбурге.

Наталья Володина
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