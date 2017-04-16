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16 апреля 2017
15 апреля 2017
22:02  16 апреля 2017 0

В Британии младенцам с врожденными пороками будут пересаживать органы свиньи

Открытая лицензия от 22.07.2016, больница, операция, врачи
Врачи разрабатывают новый способ лечения тяжелых случаев атрезии пищеводаФото: Pixabay.com

В Великобритании врачи модифицируют органы свиньи для пересадки их младенцам с врожденными пороками. Трансплантаты, измененные с помощью стволовых клеток пациента, получат малыши, у которых отсутствует часть пищевода, соединяющего ротовую полость с желудком.

Как сообщает Times, этот вид лечения планируется применить уже в следующем году в лондонской детской больнице Great Ormond Street Hospital. Помощи ждут десять маленьких пациентов с тяжелыми случаями атрезии пищевода. Стоимость одной операции составит 100 тысяч фунтов стерлингов.

Пищеводы различных размеров будут взяты у свиней, которые выращены на британских фермах. Этот материал будет выполнять роль каркаса. В нем заменят все клетки животного стволовыми клетками ребенка, взятыми из мышц и части пищевода. Это делается, чтобы избежать отторжения трансплантата. Операции будут проводить детям в возрасте двух-трех месяцев, передает ТАСС.

Врачи также планируют разработать хирургическое лечение с применением свиных трансплантатов для взрослых, страдающих раком пищевода.

Наталья Володина
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