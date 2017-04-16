22:45 16 апреля 2017 0

В православном шествии приняли участие больше семи тысяч екатеринбуржцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

В воскресенье, 16 апреля, в Екатеринбурге состоялся Пасхальный крестный ход, в котором, по подсчетам епархии, приняли участие больше 7000 верующих. В этом году шествие отличалось от тех, что проходили в уральской столице в предыдущие века ее (столицы) существования. Основной особенностью мероприятия стало то, что колонну возглавляли православные военно-спортивные отряды, дети из воскресных школ и группа палестинских скаутов Кфар-Ясифа.

Последние приехали в Екатеринбург из Израиля специально для участия в православном шествии. Как пояснили в епархии, скауты служат принципам братства, дружбы и солидарности, координируя свои действия с церковью, которой помогают в разных богослужебных и общественно-церковных мероприятиях. Таким стал и екатеринбургский Пасхальный крестный ход.

Вместе с остальными участниками палестинские скауты стартовали от Свято-Троицкого собора, и аккомпанируя на национальных музыкальных инструментах, дошли до Храма-на-Крови.

Еще одним сюрпризом для участников шествия стало изменение привычного маршрута, о котором митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл рассказал журналистам перед самым началом хода. «В этом году мы решили немного изменить маршрут, создав небольшую интригу. Мы повернем не на Царскую улицу, а чуть раньше», — пояснил митрополит.

Колонна верующих прошла по улице Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина и повернула на улицу Горького — набережную реки Исеть, которая и привела участников шествия к конечной точке маршрута.

1/13 Молебен в Свято-Троицком кафедральном соборе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Завершением крестного хода стал молебен Кирилла у Храма-на-Крови, после чего горожан ждал праздничный концерт, на котором в том числе выступили скауты Кфар-Ясифа и популярная грузинская группа «Мгзавреби». Возле храма для гостей праздника работала православная ярмарка, где можно было купить горячие напитки, постную выпечку, куличи и много чего еще. Внутри работали церковные лавки.

Все это удалось реализовать благодаря Фонду святой Екатерины, который стал главным организатором праздничных мероприятий для горожан.

Пасхальный крестный ход стал продолжением Воскресения Христова. В субботу, 15 апреля, в Свято-Троицкий собор из Иерусалима была доставлена частица Благодатного огня. Сотни верующих зажгли от него свечи, а после — совершил Крестный ход, который возглавил владыка Кирилл. Также в эту ночь он огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла и поздравил от себя всех молящихся с Пасхой.