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17 апреля 2017
16 апреля 2017
00:19  17 апреля 2017 0

Армия РФ получит гиперзвуковое оружие и интеллектуальных роботов

День инноваций Минобороны РФ ЦВО. Екатеринбург, радар, станция слежения
Военные силы РФ будут оснащены новейшими разработками ВПКФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российскую армию к 2025 году планируется оснастить новейшими образцами гиперзвукового оружия и интеллектуальной робототехникой. Согласно заявлению Минобороны, реализация соответствующей государственной программы намечена на 2018—2025 годы.

«В новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, а также целого ряда традиционных образцов ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники) следующего поколения», — сообщается в документе ведомства.

К разработке новых видов вооружений Минобороны планирует привлечь представителей научного сообщества, сообщает телеканал «360».

15 апреля стало известно, что российская противокорабельная ракета «Циркон» при испытаниях достигла скорости, в 8 раз превышающей скорость звука.

Сергей Макеев
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