{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 59,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 апреля 2017
16 апреля 2017
01:19  17 апреля 2017 0

В Турции завершился референдум по новой конституции

Клипарт, флаг турции, турция
Большая часть граждан Турции высказалась за поправки в конституциюФото: depositphotos.com © URA.RU

Большинство граждан Турции в ходе референдума о внесении поправок в конституцию проголосовало за расширение полномочий президента страны. По данным турецких СМИ, за внесение пакета из 18 поправок высказалось более 51% избирателей.

По мнению президента Турции Реджипа Таипа Эрдогана, результаты референдума являются исторически-важными событием, которое сможет приостановить влияние военных на политические процессы страны.

Благодаря изменениям президент сможет единолично формировать кабинет министров, представлять бюджет, выдвигать кандидатуры судей высших судов, а также издавать проекты, которые получат статус законов. Помимо этого, президент сможет объявлять чрезвычайное положение и осуществлять роспуск парламента, напоминает РБК.

Президент Турции уже объявил, что одной из первых задач для него станет принятие решения о введении смертной казни. Предполагается, что данный вопрос будет также вынесен на референдум, сообщает RT.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров