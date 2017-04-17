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17 апреля 2017
16 апреля 2017
01:58  17 апреля 2017 0

В Аргентине найдены яйца динозавров с сохранившимися эмбрионами

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., музей, наука, динозавр
Данная находка - далеко не первая для этого района АргентиныФото: Pixabay

Яйца динозавров с останками эмбрионов обнаружены в провинции Неукен на юге Аргентины. Возраст находки насчитывает 70 млн лет. Яйца сохранились до наших времен в хорошем состоянии благодаря болотистой местности, погребенной позже под вулканическими отложениями.

Гнездо динозавров случайно нашел местный пастух вблизи населенного пункта Агуада-Сан-Роке. По словам исследователей, это не первое подобное открытие в провинции. В 1997 году ученым также удалось найти останки невылупившихся древних пресмыкающихся.

Как рассказала глава департамента по защите культурного наследия Неукена Клаудия Делья Негра, для ученых находка имеет огромное значение: «В данный проводится полное исследование эмбрионов, и уже удалось сделать анализ эмбриональной кожи и зубов».

В районе, где были обнаружены яйца, регулярно находят гнезда динозавров, а также останки животных, которые их разоряли. Делья Негра выразила надежду, что в этом месте удастся создать палеонтологический парк, который позволит сохранить эту зону для следующих поколений, сообщает телеканал «360».

Сергей Макеев
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