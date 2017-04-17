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17 апреля 2017
16 апреля 2017
03:41  17 апреля 2017 0

В США маньяк транслировал убийство в прямом эфире

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное, руки в крови
Убийство в Кливленде могло быть для маньяка далеко не первымФото: Pixabay

Полиция города Кливленд в Штате Огайо объявила в розыск мужчину, транслировавшего убийство своей жертвы в прямом эфире на Facebook. По данным агентства Reuters, в ходе трансляции подозреваемый сообщил, что ранее «убил множество людей».

Убийство произошло в воскресенье, 16 апреля. Известно, что видео было удалено автором спустя 3 часа после кровавого инцидента. Полицейские уже установили имя подозреваемого — Стив Стивенс. По предварительной информации, он имеет при себе оружие. К расследованию преступления подключилось местное управление ФБР, сообщает «Газету.ру».

«Подозреваемый действительно вел прямую трансляцию убийства на Facebook и заявил, что ранее совершил еще несколько убийств. Достоверность этой инфомации пока установить не удалось», — сообщили представители полиции Кливленда.

Сергей Макеев
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