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17 апреля 2017
16 апреля 2017
05:59  17 апреля 2017 0

Москва и Минск договорились о цене на газ

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
До 2019 года ожидается подписание еще одного контракта между Россией и БелоруссиейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сообщил о достижении новых договоренностей по расценкам на российский газ. В 2018 году цена составит 129 долларов за тысячу кубометров, а в 2019 — 127.

Данная цена будет фиксированной вне зависимости от конъюнктуры цен на нефть и газ. Семашко подчеркнул, что при данной сделке российская сторона сделала существенную скидку, поскольку перед началом переговоров речь шла о цене в 150 долларов за кубометр, передает «Газета.ру»

Семашко также заявил, что контракт на поставки 2020—2023 годах планируется заключить до 1 июля 2019 года.

Сергей Макеев
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