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17 апреля 2017
16 апреля 2017
06:42  17 апреля 2017 1

Госдума рассмотрит проект о защите чувств всех россиян

Пресс-завтрак в общественной палате РФ с участием Бречалова А.В. Москва, общественная палата рф, логотип
На территории России появятся социальные пространства с особым статусомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Общественная палата РФ завершила подготовку законопроекта «О защите высокозначимых нравственных ценностей», целью которого станет привлечение к ответственности лиц, нарушающих правила поведения в религиозных и культурных учреждениях.

В основе инициативы, разработанной комиссий по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП РФ, лежит закон «О защите чувств верующих». Однако, в данном случае предполагается распространить действие законопроекта и на светские объекты.

Авторы предлагают выделить на территории России «социальные пространства с особым статусом — специально предназначенные для осуществления деятельности, неразрывно связанной с напряженными нравственными и эмоциональными переживаниями, с высокозначимыми нравственными ценностями», приводит цитату из документа газета «Известия». Подобные меры предполагают размещение правил поведения на входе в культурное учреждение, нарушение которых будет фактически приравнено к нарушению законодательства.

Уточняется, что особый статус учреждения смогут получить только после подачи заявки, проведения экспертизы и заключения от органов юстиции. Требования к посетителям подобных культурных центров также должны быть зарегистрированы уполномоченными органами.

«Это единственный способ обеспечить защиту нравственных чувств всех. Спор о том, были оскорблены чувства граждан или нет, неконструктивен. Пересек пространство, где действуют свои нормы и тебя о них предупредили — ты оскорбил чувства людей, если эти нормы нарушил», — пояснил член общественной палаты Иосиф Дискин

Законопроект будет направлен в Госдуму до конца весны текущего года.

Сергей Макеев
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