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17 апреля 2017
16 апреля 2017
07:39  17 апреля 2017 0

Россия вернет КНДР за стол переговоров

Москва, разное., высотка, мид, вечерний город
МИД РФ может стать ключевым игроком в урегулировании ядерного оружияФото: Владимир Андреев © URA.RU

МИД РФ планирует договориться с КНДР о возобновлении многосторонних встреч, целью которых станет урегулирование кризиса на корейском полуострове. На дипломатическую помощь России в ядерном вопросе надеются и в Вашингтоне, несмотря на готовность военных сил США нанести превентивный удар по ядерным объектам Пхеньяна.

Известно, что в ходе московского визита госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду на участие России в переговорном процессе по ядерной программе КНДР. О необходимости стабилизации ситуации вокруг Северной Кореи заявили и в Российском МИДе, поскольку Москва выступает за безъядерный статус стран полуострова.

«Москва не прерывала дипотношения с Пхеньяном, никогда не высказывалась оскорбительно в отношении руководителей КНДР. У России есть межпартийные и межпарламентские отношения с Северной Кореей. При этом у РФ хорошие дипломатические отношения с Южной Кореей, с которой у нас, кстати, безвизовый режим. Мы можем быть медиатором в этом вопросе», — рассказал «Известиям» зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.

При этом сенатор отметил, что Россия не отказывается от поддержки резолюций, принятых в Совбезе ООН, которые, в частности, предусматривает запрет ядерной программы в Северной Корее.

Эксперт Института Дальнего Востока Василий Кашин считает, что Россия является наиболее надежным участником переговорного процесса с точки зрения Пхеньяна, поскольку руководство КНДР до конца не доверяет даже Китаю. По его мнению, Ким Чен Ын подозревает Пекин в желании нарушить суверенитет страны и установить над ней контроль.

О желание КНДР прекратить военную конфронтацию косвенно говорит недавнее решение о возобновлении северокорейской дипмиссии, упраздненной в 1998 году.

Сергей Макеев
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