07:19 17 апреля 2017 0

Валентина Матвиенко может назначить на руководящую должность друга сына. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Совете Федерации обсуждают кандидатуры на вакантное место главы Комитета по регламенту. Оно освободилось после смерти сенатора Вадима тюльпанова. По как говорят о двух наиболее вероятных претендентах.

По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, кресло главы комитета должен занять человек, «имеющий опыт работы в этой сфере», пишет «Коммерсант». Наиболее вероятным кандидатом издание называет сенатор Андрея Кутепова, который выдвинулся от заксобрания Санкт-Петербурга. Кутепова называют сенатор Андрей Кутепов. Во время губернаторства Матвиенко он возглавлял Приморский район, а вскоре перешел на работу в СФ и в последние годы работал заместителем главы аппарата верхней палаты. Сам он говорит о том, что в верхней палате парламента много «уважаемых людей», которые могут стать заменой Тюльпанову.

Кроме того, за кресло главы комитета могут побороться две влиятельных дамы — омский сенатор, выдвигающий скандальные законопроекты Елена Мизулина, и вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова.

В Кремле сомневается в назначении Елены Мизулиной. Источник издания уточнил, чтокадровая политика Валентины Матвиенко в последнее время говорит о том, что она хочет придать вес СФ, назначая на руководящие посты значимые фигуры.

Место главы комитета Совета федерации по регламенту стало вакантным после того, как как 4 апреля скончался его глава Вадим Тюльпанов. Он поскользнулся в бане и сильно ударился головой. В Совфеде между тем шепчутся. что комитет преследует злой рок: ранее возглавлявший комиссию по регламенту Владимир Кикоть умер через год после ухода из верхней палаты парламента, потом трагически погиб первый зампред комитета Владимир Кулаков, недавно не стало Тюльпанова.

Комитет Совета федерации по регламенту занимается вопросами обеспечения деятельности Совфеда — финансовое и материально-техническое снабжение, в его ведении также вопросы этики и статуса сенаторов.