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17 апреля 2017
16 апреля 2017
07:42  17 апреля 2017 0

Россияне стали экономить на сигаретах и алкоголе

Греция. Крит., сигареты, курево, зажигалка
В России стали меньше пить и куритьФото: Александр Елизаров © URA.RU

В России впервые за последние годы зафиксировано снижение потребления алкоголя и табака. Роспотребнадзор составил отчет о работе ведомства.

В документе, подписанном главой службы Анной Поповой, говорится, что в России на 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм, который был поставлен впервые. Численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, снизилась на 24%, пишет газета «Известия».

Кроме того уточняется, что потребление табака среди взрослого населения упало на 39%. При этом в Роспотребнадзоре не смогли уточнить, на основе каких цифр производился расчет.

Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии между тем публикует иные данные: в 2016 году на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм взято почти 95 тысяч человек. При этом общее количество пациентов, состоящих на наблюдении, уменьшилось с 1,6 до 1,4 млн человек, сообщает телеканал 360.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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