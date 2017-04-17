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17 апреля 2017
16 апреля 2017
07:51  17 апреля 2017 0

Повышение пенсионного возраста до 63 лет увеличит выплаты на треть

Открытая лицензия от 09.09.2016. Пенсионеры, пенсионеры, бабушка, старики, дедушка, трость
Увеличение пенсионного возраста существенно увеличит пенсииФото: pixabay.com © URA.RU

В случае повышения пенсионного возраста в России до 63 лет для мужчин и женщин выплаты пожилым людям увеличатся. Как подсчитали эксперты, за счет роста поступлений в Пенсионный фонд размеры страховых пенсий значительно вырастут.

Так, по данным Научно-исследовательского финансового института при Минфине, к 2030 году средний размер пенсии может увеличиться на 30% в реальном выражении с учетом инфляции. Если государство примет решение повысить пенсионный возраст, в реальной выражении сумма составит 4 тыс. рублей (до 17 тыс. рублей), сообщает источник «Известий».

Эксперты также отмечают, что в этом случае нужно будет законодательно установить, что сэкономленные средства пойдут именно на повышение пенсий, а не на другие нужды государства.

Между тем ряд специалистов отмечают, что повышение пенсионного возраста увеличит нагрузку на Фонд медицинского страхования и соцслужбы.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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