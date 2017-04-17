Страховщикам не нравится идея о трехлетнем ОСАГО

08:11 17 апреля 2017 0

Трехлетнее ОСАГО облегчит жизнь автовладельцам, но серьезно осложнит страховщикам Фото: Илья Московец © URA.RU

Автовладельцев наделят правом покупать трехлетние полисы «автогражданки», а кроме того, на рынке страхования могут ввести новый продукт — каско-ОСАГО.

Нововведения анонсировал замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, российские автовладельцы смогут покупать полисы ОСАГО на три года, получая при этом страховку более высокого статус — типа GOLD. Кроме того, появится единый полис, совмещающий КАСКО и ОСАГО. Чиновник считает, что это может «осовременить» рынок ОСАГО. «В конечном итоге, процесс должен быть полностью либерализован в ценообразовании и формате», — цитирует Моисеева «Утро.ру». При этом первым шагом должно стать введение тарифного коридора и право страховых организаций устанавливать коэффициенты.

Но до этого должны заработать инструменты, призванные защитить права потребителей, в частности, закон о финансовом омбудсмене, сказал замминистра.

Сегодня ОСАГО — самый проблемный вид страхования. Но, как признала глава Банка России Эльвира Набиуллина, он является и социально значимым видом страхования.

Страховщики заявляют, что многое будет зависеть от того, как идеи будут реализованы на практике. В разговоре с РБК они указывают, что если речь будет идти об обязательном согласии страховщика оформить полис на три года по желанию клиента, то это пойдет только на пользу автовладельцу, но при этом страховщику будет сложнее рассчитать риски и создать резервы под них на трехлетку.

Директор по развитию страхования СК «МАКС» Сергей Печников считает, что оплатить полис ОСАГО сразу за три года смогут далеко не все. Он добавляет, что для страховых компаний с учетом валютных колебаний и инфляции возникнет дополнительная нагрузка на страховую отрасль за счет усугубления ситуации с убыточностью. Кроме того, страховщики отмечают, что остается открытым вопрос техосмотра, успешное прохождение которого — основание для выдачи полиса. Будет ли удлиняться интервал между техосмотрами для старых автомобилей при увеличении срока действия полиса ОСАГО, пока непонятно.

Инициатива продления срока действия ОСАГО может даже ухудшить текущую ситуацию, поскольку лишит страховые компании возможности отказываться от проблемных клиентов уже после первого года обслуживания, вынуждая страховщика содержать их на протяжении трех лет. Кроме того, могут появиться недобросовестные страховщики, которые, собрав деньги с клиентов сразу за три года, просто свернут свою деятельность.