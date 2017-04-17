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17 апреля 2017
16 апреля 2017
08:17  17 апреля 2017 0

Президент, обозвавший Обаму «сукиным сыном», нашел в себе общие черты с Трампом

Дутерте уверен, что похож на ТрампаФото: MORANDANTE/PPD

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о своей схожести с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом филлипинский лидер сообщил в ходе выступления перед филиппинской общественностью.

Дутере считает, что и он, и президент США, «могут глубоко мыслить, даже если кажутся дерзкими». Он высказал мысль, что если бы Трамп был глуп, он не стал бы миллиардером, а также заявил, что считает американского лидера «реалистом и прагматичным мыслителем».

«Трамп — мудрый, даже если он таким не кажется. Как и я, я не настолько яркий, но я очень осмотрительный», — приводит слова филиппинского президента «Газета.Ru».

Ранее Дутерте подписал указ, согласно которому корабли ВМФ России обладают правом свободного входа в воды, подконтрольные Маниле после уведомления властей о подобных планах, напоминает «Национальная служба новостей».

Президент Филиппин Дутерте прославился тем, что назвал экс-президента США Барака Обаму «сукиным сыном» и послал к черту его и Евросоюз.

Марина Мотылева
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