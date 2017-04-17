{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 59,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 апреля 2017
16 апреля 2017
08:37  17 апреля 2017 0

«Ростех» защитит государственные тайны специальной операционной системой

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, нож, компьютер, пираты, киберпиратство
Гостайну скроют от пиратовФото: depositphotos.com © URA.RU

«Ростех» разработал операционную систему для работы с гостайной. Основными заказчиками «операционки» станут региональные и федеральные власти, а также госкорпорации.

Систему разработала дочерняя компания госкорпорации «Ростех» ООО «Национальный центр информатизации». Операционная система получила название «ОСь» и, согласно техническим характеристикам, она работает на базе Linux, сообщает информагентство Nation News.

11 апреля была подана заявка на включение «ОСи» в реестр отечественного программного обеспечения. Ее отличительной чертой является возможность интеграции с программным обеспечением сторонних производителей. Кроме этого, «ОСи» можно использовать на клиентских рабочих станциях и серверах, а также в центрах обработки данных (ЦОД).

Операционная система в данный момент проходит экспертизу в Минкомсвязи.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров