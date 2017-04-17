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17 апреля 2017
16 апреля 2017
08:59  17 апреля 2017 0

Украина хочет заставить россиян смотреть «Евровидение-2017». ВИДЕО

Выставка старых телевизоров в кинотеатре
Украине важно, чтобы россияне смотрели их конкурсФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Киеве нашли утешение после бойкота «Евровидения», заявив, что после официального отказа от трансляции конкурса «Первым каналом», россияне будут смотреть его по спутниковой связи. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter сожалеет, что россияне не увидят «фантастическое шоу», и уверен, что запрет трансляции поступил из Кремля.

Кириленко отметил, что именно Кремль принял решение о запрете трансляции «Евровидения» на территории России, а «Первый канал» выполнил его приказ. «Миллионы россиян будут пересматривать картинку из Украины, из Киева, которую будет транслировать наш украинский Первый национальный канал», — считает Вячеслав Кириленко.

Как отмечает издание «Дни.ру», настроения многих россиян противоречат заявлениям украинского вице-премьера. Так, в сети появилась петиция, создатели которой протестовали против проведения «Евровидения» в Киеве. Негатив по отношению к конкурсу возник после того, как Украина ввела запрет на въезд российской участницы Юлии Самойловой в страну. Певица посетила Крым в 2015 году, власти Киева расценили этот визит, как нарушение государственной границы.

После того, как Украина официально заявила о запрете въезда Самойловой в страну. «Первый канал» отказался от трансляции «Евровидения». Сейчас учредитель конкурса — Европейский вещательный союз поставил вопрос об участии России в конкурсе в 2018 году. Как уточняет «Национальная служба новостей», по правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на конкурс в следующем году из-за отказа от трансляции «Евровидения-2017».

Нина Калинина
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