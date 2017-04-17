09:10 17 апреля 2017 0

Свердловские власти в Пасху окончательно отказались от диалога с противниками Храма на воде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Доброе утро! Сегодня понедельник, 17 апреля, мы сделали для вас традиционную подборку главных новостей минувших выходных. Чтобы ничего не пропустить, вы можете оставить нам вашу электронную почту и мы будем высылать вам такую же подборку главных событий два раза в день, утром и вечером.

И вот главные новости минувших пасхальных выходных:

В России подорожал тариф «Платона». В минувшие выходные дальнобойщики уже начали ездить по федеральным трассам по новой цене. Стоимость одного километра дороги выросла сразу на 25%.

Пасхальный ход в Екатеринбурге превратили в политическую акцию. Организаторы изменили привычный маршрут и провели колонну верующих по набережной Исети, где будет строиться собор святой Екатерины. Во время шествия свердловский губернатор Евгений Куйвашев вместе с митрополитом Кириллом выступили перед горожанами с заявлением о строительстве Храм на воде. Таким образом власти окончательно дали понять противникам застройки пруда, что отказываются от диалога и пойдут на обострение ситуации.

Оппозиционер Алексей Навальный поймал волну. Политик воспользовался молодежной «модой» на митинги и протесты, а также поработал с аудиторией youtube-каналов. Мы поговорили об этом с ведущим политконсультантом Константином Костиным и узнали, как Навальный «словил хайп», чем ответит власть и почему Кремль в предвыборной кампании должен считаться с аудиторией альтернативных медиа.

В Тюменской области за взятку задержали начальника отдела уголовного розыска и его заместителя. Деньги высокопоставленные полицейские получили за «крышевание» салонов интим-услуг. Задержали полицейских, к слову, именно в одном из таких салонов.

Ровно через месяц на Украине пройдет «Евровидение-2017», но России на конкурсе не будет. Что потеряла страна без конкурса и как бы изменило ситуацию участие Шнура — в авторской колонке российско-украинского шоумена, музыкального критика Сергея Соседова.

Российская ассоциация политических консультантов определилась с президентом. Новым главой РАПК стал председатель совета директоров агентства «ИнтерМедиаКом» Алексей Куртов. Это важно, потому что от президента зависит дальнейший курс развития ассоциации, эксперты которой консультируют губернаторов на выборах.

Свердловчанка Полина Попова завоевала титул «Мисс Россия-2017». Девушке 21 год, она изучает иностранные языки, катается на горных лыжах и собирается стать журналистом, но главное — она действительно настоящая красавица, убедитесь сами.