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17 апреля 2017
Главные новости 
09:17  17 апреля 2017 1

Уральский бизнесмен продает в Москве особняк за 4 млрд рублей

Музей ИЗО. Переезд в новое здание музейного комплекса. Тюмень, распродажа, sale, недвижимость, продажа дома, продается жилье
В Москве выставлен на продажу самый дорогой особнякФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Москве выставлен на продажу трехэтажный особняк Villa Arbat за 4,19 млрд рублей. Его владельцем является Михаил Шелков, совладелец крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» и давнего знакомого гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Это самая дорогая на данный момент выставленная на продажу недвижимость в Москве, пишут «Ведомости». Отмечается, что квадратный метр в вилле стоит на 30% дороже, чем средняя элитная недвижимость в столице. Особняк находится в Кривоарбатском переулке, недавно там завершилась реставрация. Фасадная часть здания украшена 14-метровой ротондой с балконом, во дворе устроен красивый фонтан, интерьеры украшены богатой лепниной, позолотой и мрамором.

«Архитектурное убранство особняка возвращает нас в эпоху изысканности, спокойствия и великолепия Людовика XVI». — отмечают авторы объявления, представляющие консалтинговую компанию Blackwood.

Для Михаила Шелкова, как отмечает издание, Villa Arbat — девелоперский проект, изначально делавшийся на продажу. «Михаил Евгеньевич реализовал этот инвестконтракт с нуля, придумал идею строительства именно классического особняка и контролировал все этапы реализации от проектирования и разработки архитектурного проекта до строительства и сдачи в эксплуатацию», — отмечает представитель бизнесмена.

Кроме того уточняется, что Шелков является мажоритарным владелецем компании Blackwood.

Нина Калинина
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