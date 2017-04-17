09:29 17 апреля 2017 0

Для байкеров могут создать отдельную стоп-линию и разрешить ездить между полосами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российские мотоциклисты смогут получить дополнительные преимущества перед автомобилистами: для байкеров могут создать отдельную стоп-линию и разрешить ездить между полосами. Соответствующее поручение МВД, Минтрансу и правительству Москвы дал первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

В связи с этим планируется внести изменения в Правила дорожного движения. В частности, в Москве должен пройти эксперимент по применению на улицах двойной стоп-линии: первая — для автомобилей, вторая с интервалом 3-5 м — для мотоциклистов, пишет «Коммерсант». Как пояснил автор идеи, глава экспертного центра «Probok.net» Александр Шумский, сейчас на перекрестках мотоциклисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами. «Стартуют они также вместе с автомобилями, и это небезопасно», — отметил он.

Из поручения также следует, что МВД, Минтранс и «Открытое правительство» должны «проработать вопрос» о возможности «движения мотоциклистов между рядами», представив в правительство РФ соответствующий доклад в течение месяца. «Сейчас этот вопрос вообще не урегулирован, — пояснил Шумский.— Двигаться между рядами ПДД прямым образом ни разрешают и не запрещают. А если мотоциклист оказывается с автомобилем в одном ряду и происходит ДТП, то тут вообще непонятно, кто виноват, ведь оба правила соблюдали. На все эти вопросы должен быть дан ответ».

Госавтоинспекция, по информации издания, уже подготовила заключение о «нецелесообразности» разрешения движения мототранспорта между рядами. В ведомстве говорят, что сегодня байкеры, двигающиеся между рядами авто, инспекторами не штрафуются. Однако в том случае, если произошло столкновение с автомобилем в момент, когда мотоцикл находился с ним в одном ряду (или на разметке), ответственность несет именно байкер. Если закрепить в ПДД четкий запрет или разрешение двигаться между рядами, это только усложнит дорожную ситуацию, считают в Госавтоинспекции.