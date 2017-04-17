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17 апреля 2017
16 апреля 2017
09:43  17 апреля 2017 0

Военного офицера накажут за съемки в порно

Стриптиз мужской. Екатеринбург., трусы
Морской пехотинец может лишиться работы за съемки в порнофильмахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Командование спецопераций ВМС США начало расследование в отношении 42-летнего «морского котика» Джозефа Джона Шмидта, который подрабатывал на стороне, снимаясь в порнофильмах.

В порнофильмах, по данным следствия, Джозеф Шмидт снимался под псевдонимом Джей Вум. Сейчас военного хотят понизить в звании, а также лишить пенсионного пособия, сообщает телеканал 360 со ссылкой на американские СМИ. Жена офицера, которая сама является порноактрисой, обвинила военное командование в лицемерии. По ее словам, ее супруг ни от кого не скрывал, что подрабатывает, снимаясь в фильмах для взрослых

Сам Шмидт отказался комментировать эту информацию.

Заслуги Шмидта на военном поприще довольно значительны: он имеет множество наград, в том числе за участие в боевых действиях. При этом и «карьера» Вума развивалась довольно стремительно: за последние семь лет он снялся в трех десятках порнофильмах и даже получил от журнала Penthouse звание «Киска месяца», добавляет «Федеральное агентство новостей».

Согласно правилам ВМС США, «морские котики» должны получать разрешение на «внешнюю работу».

Нина Калинина
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