{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 59,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 апреля 2017
16 апреля 2017
15 апреля 2017
14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Тюменской области
10:07  17 апреля 2017 0

Тюменский губернатор Владимир Якушев заработал в прошлом году на 35% больше, чем в 2015-м

Пресс-конференция губернатора Владимира Якушева по итогам внеочередного конгресса в Хохфильцене. Тюмень, якушев владимир
Владимир Якушев в 2016 г заработал на 3 млн рублей большеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев заработал в 2016 году 11 млн 176 тыс. рублей, об этом говорится в опубликованной на сайте правительства региона декларации о доходах.

Владимир Якушев в сравнении с 2015 годом заработал на 3 млн рублей больше. В собственности за губернатором с супругой числится земельный участок, площадью 2,5 тыс. кв м и жилой дом в 472 кв м. Своего автомобиля у Владимира Якушева нет.

Супруга губернатора Тюменской области заработала в 2016 году 9 млн 750 тыс рублей. Из которых, 9 млн 100 тыс получены от реализации полученного наследства.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров