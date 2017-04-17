Забсибкомбанк готов оформить всем желающим карту "Мир"Фото: пресс-служба Забсибкомбанка
Наличие и активное использование национальной платежной системы «Мир» в финансовом мире расценивается как показатель независимости банковского продукта и защищенности конфиденциальности финансовых операций.
«С 2016 года платежная система „Мир“ стала активным участником финансового рынка России. Я рад отметить рост популярности национальной платежной карты на Урале, где первым эмитентом карты стал Запсибкомбанк — крупный региональный банк страны. Национальная карта „Мир“ от Запсибкомбанка — это современный, удобный в использовании и безопасный платежный инструмент», — прокомментировал Сергей Радченков, коммерческий директор АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир»).
Почти весь 2016 год был годом развития инфраструктуры по приему карт «Мир». Запсибкомбанк обеспечил готовность к приему карт «Мир» 100% своей банкоматной сети и POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях во всех городах присутствия банка.
В 2017 году на базе карты «Мир» будут активно развиваться различные сервисы и продукты, чтобы нашим клиентам было максимально удобно ею пользоваться. Например, в ближайших планах запустить технологию безопасной оплаты в сети Интернет — Mir Accept. При совершении операции в интернет-магазине, поддерживающем технологию безопасных платежей 3D Secure, клиентам достаточно ввести на защищенной странице банка одноразовый смс-пароль, который направляется держателю карты для подтверждения платежа.
Осенью этого года клиенты банка смогут оформить ко-бейджинговую карту — совместную карту российской и международной платежных систем, будет внедрена бесконтактная технология оплаты товаров и услуг в одно касание. В планах банка выпустить специальную карту «Мир» для пенсионеров с бесплатным обслуживанием.
Карты «Мир» от Запсибкомбанка сегодня — это классические и премиальные карты с привычным функционалом от выдачи наличных до платежей и переводов, а так же дополнительными возможностями в виде транспортного приложения, программы «Бонусы», бесплатным сервисом Интернет-банк. Для крупнейших вузов региона мы выпускаем кампусные карты «Мир» — дополнительно включающие в себя функцию пропуска, возможность доступа к информационным ресурсам вуза.
«Запсибкомбанк поддерживает национальную платежную систему „Мир“. Она соответствует мировым стандартам безопасности и позволяет совершать все привычные операции, карта „Мир“ наша — российская, — рассказал директор дирекции розничного бизнеса Запсибкомбанка Иван Бочарников. — Сейчас пользователями карты „Мир“ в первую очередь становятся работники бюджетной сферы. Открыто уже более 48 тысяч карт, 30% наших клиентов-бюджетников уже обеспечены картами „Мир“ В наших планах обеспечить картами „Мир“ всех своих Клиентов, получающих выплаты из бюджета — а это более 100 тысяч человек. Мы видим, что „Мир“ движется ускоренными темпами по всей России, большинство терминалов и банкоматов уже принимают эти карты. Поэтому за покупками можно смело отправляться с национальной картой!»
Держателем карты «Мир» Запсибкомбанка легко может стать любой желающий. Закажите карту в офисе банка или на сайте.