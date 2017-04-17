{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 59,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 апреля 2017
16 апреля 2017
10:00  17 апреля 2017 0

«Мир» от Запсибкомбанка — первый за Уралом

Забсибкомбанк готов оформить всем желающим карту "Мир"Фото: пресс-служба Забсибкомбанка

Наличие и активное использование национальной платежной системы «Мир» в финансовом мире расценивается как показатель независимости банковского продукта и защищенности конфиденциальности финансовых операций.

«С 2016 года платежная система „Мир“ стала активным участником финансового рынка России. Я рад отметить рост популярности национальной платежной карты на Урале, где первым эмитентом карты стал Запсибкомбанк — крупный региональный банк страны. Национальная карта „Мир“ от Запсибкомбанка — это современный, удобный в использовании и безопасный платежный инструмент», — прокомментировал Сергей Радченков, коммерческий директор АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир»).

Почти весь 2016 год был годом развития инфраструктуры по приему карт «Мир». Запсибкомбанк обеспечил готовность к приему карт «Мир» 100% своей банкоматной сети и POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях во всех городах присутствия банка.

В 2017 году на базе карты «Мир» будут активно развиваться различные сервисы и продукты, чтобы нашим клиентам было максимально удобно ею пользоваться. Например, в ближайших планах запустить технологию безопасной оплаты в сети Интернет — Mir Accept. При совершении операции в интернет-магазине, поддерживающем технологию безопасных платежей 3D Secure, клиентам достаточно ввести на защищенной странице банка одноразовый смс-пароль, который направляется держателю карты для подтверждения платежа.

Осенью этого года клиенты банка смогут оформить ко-бейджинговую карту — совместную карту российской и международной платежных систем, будет внедрена бесконтактная технология оплаты товаров и услуг в одно касание. В планах банка выпустить специальную карту «Мир» для пенсионеров с бесплатным обслуживанием.

Карты «Мир» от Запсибкомбанка сегодня — это классические и премиальные карты с привычным функционалом от выдачи наличных до платежей и переводов, а так же дополнительными возможностями в виде транспортного приложения, программы «Бонусы», бесплатным сервисом Интернет-банк. Для крупнейших вузов региона мы выпускаем кампусные карты «Мир» — дополнительно включающие в себя функцию пропуска, возможность доступа к информационным ресурсам вуза.

«Запсибкомбанк поддерживает национальную платежную систему „Мир“. Она соответствует мировым стандартам безопасности и позволяет совершать все привычные операции, карта „Мир“ наша — российская, — рассказал директор дирекции розничного бизнеса Запсибкомбанка Иван Бочарников. — Сейчас пользователями карты „Мир“ в первую очередь становятся работники бюджетной сферы. Открыто уже более 48 тысяч карт, 30% наших клиентов-бюджетников уже обеспечены картами „Мир“ В наших планах обеспечить картами „Мир“ всех своих Клиентов, получающих выплаты из бюджета — а это более 100 тысяч человек. Мы видим, что „Мир“ движется ускоренными темпами по всей России, большинство терминалов и банкоматов уже принимают эти карты. Поэтому за покупками можно смело отправляться с национальной картой!»

Держателем карты «Мир» Запсибкомбанка легко может стать любой желающий. Закажите карту в офисе банка или на сайте.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров