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Главные новости ЯНАО
10:18  17 апреля 2017 0

Столицу Ямала атакует снег и шквалистый ветер

Зимняя дорога. Челябинск, зима, метель, дорога
Власти просят не оставлять детей на улице без присмотраФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коммунальщики в Салехарде переведены в усиленный режим работы. Несколько дней метелей превратили город в непроходимый сугроб. При этом синоптики прогнозируют, что в начале этой недели ситуация не улучшится.

«В Салехарде сохранятся неблагоприятные погодные условия в виде осадков и ветра с порывами до 25 метров в секунду. Просим жителей и гостей окружной столицы соблюдать меры предосторожности. Не оставляйте детей одних на улице, будьте осторожными на дорогах, также, по возможности, не приближайтесь к линиям электропередачи, рекламным щитам и прочим конструкциям. Подобные погодные условия могут также привести к кратковременным коммунальным сбоям», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе администрации города.

Снегопады и метели в Салехарде продолжаются уже четвертый день. Спецтехника расчищает городские улицы, чтобы люди могли беспрепятственно добираться на работу.

По данным метеорологов, ветреная и снежная погода сохранится до 18—19 апреля. После ветер утихнет, но к выходным ожидается новое усиление с порывами до 22 метров в секунду.

Вячеслав Егоров
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