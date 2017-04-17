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17 апреля 2017
16 апреля 2017
10:12  17 апреля 2017 0

Партии хотят поговорить с Путиным о выборах

Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, жириновский владимир
Главы фракций Госдумы готовятся к встрече с российским лидеромФото: Владимир Андреев © URA.RU

Отмену муниципального фильтра на губернаторских выборах и перенос даты голосования на выборах президента с марта на октябрь собираются обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным лидеры думских фракций. Представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» согласовали эти вопросы с главой управления по внутренней политике администрации президента (УВП АП) Андреем Яриным.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», коммунист Геннадий Зюганов хочет предложить главе государства перенести президентские выборы 2018 года с марта на октябрь. Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев намерен поднять вопрос об отмене муниципального фильтра. Он считает, что эта система нарушает демократичность выборов в стране. «Президента партии выдвигать могут, а вот участвовать в губернаторских выборах — нет. Это абсурд», — заявил Лебедев. Он также предположил, что Путин с каждой фракцией проведет отдельную встречу.

«Справедливая Россия» на встрече с президентом также намерена поднять вопрос о муниципальном фильтре, а кроме этого обсудить вопрос повышения явки на президентских выборах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что определенной даты предстоящей встречи пока нет. При этом он подчеркнул, что контакты Владимира Путина с думскими фракциями — «это постоянный процесс».

Нина Калинина
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