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17 апреля 2017
16 апреля 2017
10:31  17 апреля 2017 0

Россияне боятся стать жертвами терактов

Митинг памяти пострадавших в терактах в метро Санкт-Петербурга. Екатеринбург, акция памяти, теракт в петербурге
После взрывов в метро Санкт-Петербурга россияне стали боятся терактовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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После взрыва в метро Санкт-Петербурга более 84% россиян обеспокоены вероятностью новых терактов в стране, треть респондентов отмечает, что силовики их защитить не смогут. Таковы данные опроса Левада-центра.

В 2015 году после террористических атак во Франции вероятностью подобных терактов в России обеспокоились 82% россиян, напоминает РБК. Год назад после серии атак в Брюсселе о том, что теракты могут повториться в России, переживали 67% россиян. Такая реакция, по мнению замдиректора Левада-центра Алексея Гражданкина связана с тем, что западные страны кажутся россиянам далекими. «Когда теракты случаются в российских городах, резонанс куда более серьезный», — объяснил эксперт.

Около 80% россиян полагают, что теракт может произойти в любой момент. В прошлом году так считали чуть больше 60% респондентов. «Смерть, которая грозит из ниоткуда, вызывает чрезвычайно сильные эмоции», — считает политолог Аббас Галлямов. По его словам, каждый крупный теракт ведет к росту уровня тревожности и отодвигает все остальные вопросы на периферию общественного внимания.

По данным социологов, чаще всего виновниками теракта в Питере россияне назвали исламских экстремистов (45%), международных террористов (30%) и внешних врагов России (16%). Примечательно, что в совершении теракта россияне обвиняют украинские (9%) и российские спецслужбы (3%).

Социологи отмечают, что пессимизм россиян от трагедии к трагедии увеличивается. На сегодня около половины респондентов уверены, что теракты в принципе невозможно предотвратить, в то время как в 2011 году так считали всего 22%.

Нина Калинина
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