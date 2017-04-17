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Главные новости Курганской области
10:47  17 апреля 2017 0

Жители Кургана хотят потратить федеральные миллионы на скейт-парк

Фестиваль «О, да! Еда!». Екатеринбург, роликовая доска, скейт
У любителей активного отдыха есть повод для радостиФото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане завершилось голосование по определению мест для предстоящего благоустройства по проекту «Городская среда». На сайте администрации города большинство проголосовало за скейт-парк в ЦПКиО.

Также в числе лидеров оказались проекты по благоустройству улицы Илизарова, сквер у памятника Тимофея Невежина, а также Бошняковский сквер. Координатор проекта, инициированного «Единой Россией», депутат городской думы Игорь Прозоров рассказал «URA.RU», что голосование на сайте не является единственным критерием для отбора проекта. Он уточнил, что опрос мнений горожан проходит и в других формах.

Окончательное решение примет общественный совет при участии представителей администрации города и других заинтересованных служб, в частности, энергетиков, которые дадут заключение о возможности присоединения к электросетям системы освещения. «Проект в ЦПКиО хороший, думаю, есть большая вероятность, что он будет реализован», — отметил Игорь Прозоров.

А вот что касается улицы Илизарова, источники в администрации выразили сомнение, что этот проект подойдет под параметры программы, поскольку по сути предполагает строительство улицы, а не благоустройство мест общественного пользования.

На осуществление проекта Курган получит более 91,6 млн рублей, в том числе 60 млн рублей — на благоустройство дворов, более 30 млн рублей — на парки и скверы. Всего в рамках нацпроекта Курганской области выделено более 186 млн рублей, причем более 90% — из федерального бюджета.

Татьяна Жаткина
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