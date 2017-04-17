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17 апреля 2017
16 апреля 2017
10:57  17 апреля 2017 0

Американские дипломаты допросили трехмесячного малыша, подозреваемого в терроризме

Туган Жер региональный фестиваль казахского национального творчества Чесма Челябинск, обряд имянаречения новорожденного ребенка, дитя
Трехмесячного младенца приняли за террористаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трехмесячного малыша вызвали в американское посольство в Лондоне в связи с подозрением в террористической деятельности. Ошибку при заполнении анкеты допустил дедушка ребенка.

Дедушка малыша Пол Кеньон, заполняя анкету внука, на вопрос «Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?» поставил галочку напротив слова «да» вместо «нет», пишет «Ридус» со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Сотрудники посольства США в Лондоне тут же потребовали от Кеньонов явиться для выяснения обстоятельств. «Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка и что трехмесячный ребенок не может никому причинить вред», — оправдывался Пол Кеньон.

Ребенка привезли в Лондон из его дома в Пойнтоне, графство Чешир, где его допросили официальные лица. Поездка туда и обратно заняла около 10 часов, что намного превышает полтора часа полета из Манчестера в Орландо, куда собирались везти малыша, дополняет информагентство Nnation News. По словам родственников, «малыш прекрасно вел себя в ходе допроса и ни разу не заплакал». Удивленный дедушка посетовал на отсутствие чувства юмора у сотрудников американского посольства.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», семье пришлось потратить дополнительно 3 тысячи фунтов из-за первоначального отказа в получении визы.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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