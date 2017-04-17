Глава хоккейной «Югры» прокомментовал выход клуба из КХЛ

11:03 17 апреля 2017 0

Василий Филипенко: «Повторюсь, мы готовимся к новому сезону КХЛ» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Генеральный директор хоккейного клуба «Югра» из Ханты-Мансийска Василий Филипенко прокомментировал информацию о возможном выходе команды из Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона 2016/17. Как сообщил спортивный менеджер «URA.RU» в понедельник, 17 апреля, история с выходом «Югры» из КХЛ — не более чем слухи.

«Недавно прошел такой слух в некоторых СМИ, но это слух и не более того. Мы вовсю готовимся к следующему сезону КХЛ. Повторюсь, мы готовимся к новому сезону КХЛ», — комментирует Филипенко.

Информация о том, что в списках КХЛ в сезоне 2017/18 вместо 29 команд могут остаться 26, впервые появилась в марте. Согласно ей по итогам апреля 2017 года континентальную лигу могут покинуть хорватский «Медвешчак», новокузнецкий «Металлург» и ханты-мансийская «Югра». Свою новую политику КХЛ объясняет поручениями президента России Владимира Путина. Вводные главы государства направлены на снижение затрат на профессиональный спорт со стороны органов государственной власти.

Выход ХМАО из КХЛ может быть чреват сильнейшим репутационным ущербом для региональных властей — за последние годы на поддержание жизнедеятельности клуба-аутсайдера было потрачено по меньшей мере несколько миллиардов рублей.