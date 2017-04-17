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17 апреля 2017
16 апреля 2017
11:18  17 апреля 2017 0

У Филиппа Киркорова умерла младшая сестра. В ее смерти певец винит отца

Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
У Филиппа Киркорова могла бы быть взрослая сестраФото: wikipedia.org

Филипп Киркоров в 2002 году лишился младшей сестры Ксении. В ее смерти он винит своего отца Бедроса.

Девочка, рожденная женой Бедроса Киркорова Людмилой, умерла через две недели после появления на свет. Причиной смерти стало нераскрывшееся легкое. Об этом певец рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

«Я очень ругался. Я кричал на отца, ведь в случившемся отчасти была и его вина. Людмила — жена моего отца Бедроса, — забеременела после 40 лет, когда велика зона риска. А у нас с Аллой были все медицинские связи в Москве, чтобы эту ситуацию разрешить и помочь», — вспомнил Киркоров.

Певец признался, что не знал о том, что его отец с женой ждут ребенка. По его словам, они боялись ревности, так как у Филиппа и Аллы своих детей не было, пишет издание «Дни.ру». «А я всю жизнь хотел сестру! И сестра Киркорова должна была родиться в Москве, а не где-то там, — заявляет звезда российской эстрады. — Сегодня ей бы уже исполнилось 15 лет — взрослый человек, с которым можно было бы говорить на равных».

Киркоров признался, что никогда не бывал на могиле сестры, но в церкви всегда ставит за нее свечу.

Нина Калинина
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