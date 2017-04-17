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11:36  17 апреля 2017 0

Первый глава на Ямале раскрыл доходы. Его заработки упали

Ямальские персоны и чиновники, иванов александр
Александр Иванов обеднел на миллионФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Глава Тазовского района Александр Иванов одним из первых среди муниципальных глав раскрыл сведения о доходах за 2016 год. Согласно декларации чиновника, сумма его прибылей снизилась. В 2016 году она составила 9,6 млн рублей против 10,5 млн рублей в 2015 году.

У Александра Иванова по-прежнему есть доли в четырех земельных участках. Кроме того, один жилой дом полностью принадлежит главе района, во втором Иванов владеет долей. Еще у муниципального чиновника есть квартира в России.

Список транспортных средств не изменился. У главы района отсутствует личный автомобиль, зато есть cнегоход Yamaha, лодка «Салют», лодочный мотор и прицеп.

Юлия Фролова
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